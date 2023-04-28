ضياء رشوان: الحوار الوطني نجح بامتياز في فتح قنوات اتصال مع المختلفين في الرأي

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام عن الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي وجه الدعوة لإجراء حوار وطني منذ عام من الآن لفتح قنوات تواصل بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

وأضاف أن الجميع أصبح يتساءل لماذا تأخر الحوار الوطني، وأنه أصبحت كلمة متداولة بين الحريصين علي مستقبل مصر القريب والبعيد، والجمهورية الجديدة التي نحن بصداها.

وأكد أن أول فئة من أطراف الحوار الوطني هي الأحزاب السياسية، بجانب المجتمع الأهلي والمدني، مشيرًا في البداية إلى أن الحوار الوطني لم يتأخر كما قال البعض.

وشدد المنسق العام عن الحوار الوطني، أنه نجح بامتياز مع زملائه في مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح قنوات اتصال مع المختلفين في الرأي وكان مستوى التواصل خلال عام واحد غير مسبوق مقارنة بالسنوات التي سبقته.