السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شخص طافية بمياه النيل فى مصر القديمة

جثة
جثة

تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة طافية على سطح النيل بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل مصر القديمة.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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العثور على جثة شخص طافية بمياه النيل فى مصر القديمة

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