السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: النقاشات التي سبقت انطلاق الحوار الوطني اتسمت بالصراحة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام عن الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن جميع النقاشات التي سبقت الانطلاق الرسمي للحوار الوطني اتسمت بالصراحة لمدة عام كامل.

وأضاف في برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc" أنه لم يتهم أحد أحدًا خلال الجلسات، لكن كان هناك سوء تفاهم هنا أو هناك واختلاف في الرأي وهذا طبيعي.

وأشار إلى أنه تم مد جسور الثقة بين المختلفين في الرأي وهناك احترام وثقة متبادلة بين جميع المشاركين في الحوار الوطني.

وتابع: "أي عملية حوار تأخذ أشكال مختلفة ممكن تبقي جلسات عمل بين الناس، أو قنوات مفتوحة، والحوار الوطني يجعل هناك حالة من السيولة من الأخذ والعطاء".

وأضاف أن الفترة التي تلت دعوة الرئيس مباشرة لعقد الحوار الوطني، أي منذ عام تقريبًا شهدت فتح قنوات اتصال مع القوى السياسية، وأوضح أن الأحزاب والقوى السياسية وبمعنى أدق المختلفين في الرأي داخل مصر لم يكن لديهم جسور للتواصل قبل دعوة الرئيس للحوار الوطني كما لم تمكن هناك حالة سيولة في الأخذ والعطاء بحد وصفه.

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