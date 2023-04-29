تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات على مدينة مرسى علم

كشف أبو الحجاج العماري، الخبير الفندقي بمدينة مرسى علم، أن مطار مرسى علم يستقبل 138 رحلة طيران أوربية خلال الأسبوع المقبل من دول روسيا والمانيا و إيطاليا والتشيك، بالإضافة إلى بولندا و سويسرا وعدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف "أبو الحجاج" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدينة مرسى علم تشهد أسبوعيًا تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات، لافتًا أن نسبة الاشغالات الفندقية الحالية بفنادق مرسى علم تصل إلى 90%، لافتًا أن الفترة الحالية تشهد رواجًا سياحيًا و تدفقات من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يبشر بموسم سياحي صيفي يفوق كافة التوقعات .

وأوضح "أبو الحجاج"، أن الحملة الدعائية للسياحة المصرية التي أطلقت وزارة السياحة والآثار تحت شعار "Your Expectations are History" فى الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية إلى مصر قد أتت بثمارها بالانتعاشة السياحية التي تشهدها كافة المقاصد السياحية.

وتعمل هذة الحملة على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.