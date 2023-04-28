الصور الأولى لحفل المطربة شيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة

تحيي المطربة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما حاليًا في إمارة دبي، ويعد الحفل الأول لها بعد أزمتها الأخيرة خلال الفترة الماضية.

وأطلت شيرين في أول ظهور لها من حفل دبي بفستان بنفسجي وشعر مموج قصير، ويبدو على ملامحها البهجة والفرحة لعودتها إلى المسرح وجمهورها بعد أزمة إدمانها.

وكانت شيرين ظهرت مؤخرًا بصورة جديدة عبر مواقع التواصل داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد، وظهرت شيرين بوزن زائد وملامح شاحبة، وهو ما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول أسباب ظهورها بهذه الصورة، حيث قالت إحدى المتابعات "مش ملامحك"، فى حين كتبت أخرى "وشك اتغير أوي يا شيرين يا حبيبتي ربنا يفك كربك ويصلح حالك يارب"، وفي تعليق آخر "ربنا يشفيكي ويقويكي وترجعي شيرين نجمة مصر والوطن العربي".

كما عانت شيرين مؤخرًا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".