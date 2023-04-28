ديلي ميل: انتهاء الجسر الجوي لإجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان غدًا

كشف تقرير لصحيفة “ديلي ميل”، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل إعلان الحكومة البريطانية عن انتهاء عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدا السبت، مشيرة الى أن المملكة المتحدة ستنهي رحلات الإجلاء من السودان بحلول الساعة 6 مساءً.

وأكد التقرير، أن الحكومة البريطانية أعلنت عن انتهاء الجسر الجوي لنقل المواطنين البريطانيين من السودان غداً السبت.

وأضافت: “استمر الضغط لإنقاذ ما يصل إلى 4000 مواطن بريطاني محاصرين في السودان قبل انتهاء وقف إطلاق النار الممتد لمدة 72 ساعة”.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من انتقادات لمصادر ألمانية لسلوك سلاح الجو الملكي البريطاني بشأن عملية الإخلاء تحت ضغط عال، مما يسلط الضوء على واقعة في قاعدة وادي صيدنا الجوية يوم الثلاثاء.

وتابع التقرير، كانت عمليات الإجلاء من البلد غير المستقر محفوفة بالصعوبات، حيث أطلقت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية النار على طائرة تركية في وقت سابق اليوم.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع البريطاني، الأحد ، أن الدبلوماسيين البريطانيين تم نقلهم جوا من البلاد في نهاية الأسبوع الماضي في مناورة عسكرية شارك فيها 1200 جندي ، بعد أن تلقى المسؤولون تهديدات مباشرة.

وقال إنه كان هناك "انخفاض كبير في عدد الرعايا البريطانيين القادمين"، مضيفًا: "تم وضع كل مواطن بريطاني قادم، وعائلاتهم على متن طائرة".