الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: نجاح إجلاء 5327 مواطنًا مصريًا من السودان

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الكاتب الصحفي والإعلامي، ضياء رشوان، على الأزمة السودانية وجهود مصر في إجلاء رعايها.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر تنجح في إجلاء 5327 مواطنًا مصريًا من السودان حتى تاريخه.

 وأضاف أن في يوم 27 إبريل نجحت مصر في إجلاء وإعادة 1365 مواطنًا عبر الإجلاء البري، و1283 عبر الإجلاء الجوي، موضحاً أن عدد المواطنين المصريين الذين تم إجلائهم حتي اليوم 5327 مواطنًا.

وأشار إلى أن تم خلال خطة الإجلاء تم إجراء 9 رحلات جوية من مطارات السودان إلى مطار شرق القاهرة، وأنه تم وصول عدد رحلات الإجلاء الجوي التي قامت بها القوات المسلحة لـ23 رحلة.

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