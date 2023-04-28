حسن المستكاوى: فيريرا صنع أخطاء غير مفهومة فى الزمالك قبل رحيله

كشف الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، عن عدد من كواليس حياته المهنية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال "المستكاوي"، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، إن اللاعب أفشة وأحمد عبد القادر موهوبان ولديهما بعض العيوب يجب علاجها، مضيفًا: "لا يجوز أن تترك النادي الخاص بك دون موافقته".

وأكد أن سر تميز الأهلي في الادارة الجيدة والنظام، مضيفًا أن الزمالك ليس هو الزمالك الذي فاز بآخر نسختين للدوري، كما أن فيريرا كان يصنع أخطاء غير مفهومة في نادي الزمالك قبل رحيله.

وأوضح المستكاوي أن صفقة إمام عاشور في الاحتراف الخارجي ليست كوبري للانتقال إلى النادي الأهلي.