الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية فى الساحل

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية متبعتين أسلوب "قص الأسلاك" بمنطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافة سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان الدراجة النارية "المُبلغ بسرقتها"، وبحوزتهما أداة لقص الأسلاك، كما أقرا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وأقرا بتصرفهما فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، حيث تم استهدافه وأمكن ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية،  وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفوا على الدراجتين الناريتين، واتهموهما بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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