الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعاينة الأولية: ماس كهربائى وراء حريق شقة بنها

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الأرضى بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة المنشية بجوار المحكمة بمدينة بنها، حيث أسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأرضى بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة المنشية بجوار المحكمة بمدينة بنها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة المنشية بجوار المحكمة بمدينة بنها.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق بسبب ماس كهربائى، ونتج عنه إصابة شخص بحروق، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

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