الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل وفاة وكيل نيابة دسوق بكفر الشيخ فى حادث سير

المستشار علي محمد
المستشار علي محمد أحمد أبو ليمون

تعرض المستشار علي محمد أحمد أبو ليمون، وكيل النائب العام، بنيابة دسوق العامة بكفر الشيخ، لحادث تصادم على طريق «دسوق -  بسيون»، أثناء عودته إلى منزله، نتج عنه وفاته متأثرًا بإصابته.

وأعلنت أسرة المستشار الراحل عن وفاته، وأنه سيتم تشييع جثمانه  بقرية ميت شريف، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية ووصول الجثمان إلي مسقط رأسه.

ومن جانبها أصدرت نقابة المحامين الفرعية بمحكمة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، في بيان صادر عنها، أنها تنعى المستشار علي محمد أحمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق الراحل، والذي كان حسن الخلق وأنهى العديد من القضايا خلال فترة عمله بنيابة دسوق الجزئية، ومشهود له بحسن الخلق والمعاملة الجيدة للجميع، خلال فترة عمله بنيابة دسوق.

ويترقب أهالي قرية ميت شريف، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، الانتهاء من إجراءات التصريح بدفن جثمان المستشار علي أبو ليمون، حتى يتمكنوا من تشييع الجثمان، وعمت محكمة ونيابة دسوق حالة من الحزن الشديد.

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