طارق الهوبي يوضح الأدوار التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الأدوار التي تقوم بها الهيئة، قائلاً: "إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء لها دور توعوي وتثقيفي في رفع ثقافة المستهلك وتغيير رؤيته عن سلامة الغذاء ورفع الوعي عن الاشتراطات الفنية والقواعد الملزمة التي تصدرها الهيئة بالنسبة للمصنع".

وأضاف “الهوبي”، خلال حوار ببرنامج “بصراحة”، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن من أهم أدوار الهيئة، دورها في التنمية الاقتصادية برفع من قوة تنافسية المنتجات المصرية، وبالتالي فتح أسواق إقليمية وعالمية، ما تزيد من حجم وصادرات الغذائية المصرية.

وأشار إلى أنه من أسباب وجود هيئة مسؤولة عن سلامة الغذاء أيضًا، هي مجموعة التشريعات والقوانين التي تدير المنظومة قديمة، وبعضها من مراسيم ملكية من الأربعينيات والستينيات، والتي تحتاج للتحديث والتطوير والمراجعة.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر 17 جهة رقابية ممثلة في صورة هيئات ووزارات معنية للرقابة على الغذاء، لافتاً إلى أنه كان يحدث نوع من التضارب والتداخل في الاختصاصات، وجزء من البيروقراطية التي كانت تعطل آلية العمل.

وأكد أن كل هذه الأسباب حفزت الدولة لتأخذ الخطوة بأن يكون هناك هيئة مسؤولة ومنوط بها إدارة سلامة الغذاء المصري، لافتًا أن دور الهيئة لا يتوقف عند الرقابة عن الغذاء فقط، ولكنه واحد من الأدوار.