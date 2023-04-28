حسن المستكاوي يكشف لإيمان أبوطالب عن فريقه المفضل؟

كشف الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، عن عدد من كواليس حياته المهنية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال " المستكاوي"، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة،: "أعشق الإسماعيلي ووالدي وجدي كانا يشجعانه، مشيرًا إلى أنه لا يعلن عن تشجيعه لأي فريق حتى يعمل بشكل حيادي".

وأضاف: "سألت السفير الأمريكي بالقاهرة ذات مرة عن سر حضوره مباراة الأهلي والزمالك فقال لي إنني أحب الفريقين.

وعلق المستكاوي علي أسباب تراجع نتائج الاسماعيلي مؤخرًا قائلًا: "إن تغيير المدربين وضعف الإمكانيات المادية وراء أزمة الإسماعيلي حاليًا".

وأشار حسن المستكاوي خلال اللقاء إلى أن اللاعب المصري الدولي المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لديه موهبة فطرية ويتمتع بسرعة شديدة.