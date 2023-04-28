في ندوة موسعة بـ«الدستور» غدا .. قيادات التيار الاصلاحي الحر يناقشون قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني

يواصل “الدستور” تنظيم سلسلة ندواتها لمناقة آخر استعدادات الأحزاب السياسية لجلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقه بعقد الجلسة الافتتاحية يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مايو.

ويستضيف “الدستور”، غدًا السبت، عددًا من القيادات الحزبية والسياسية الممثلة للتيار الإصلاحي الحر ويضم 4 أحزاب سياسية هي “حزب الجيل الديمقراطي وحزب الإصلاح والنهضة وحزب الاتحاد وحزب مصر القومي”، للحديث عن رؤية أحزاب التيار فيما يخص قضايا المحور المجتمعي.

ويشارك في الندوة من قيادات حزب الجيل الديمقراطي، كل من ناجى الشهابي رئيس الحزب، وأحمد محسن أمين التنظيم، وفتوح خليل رئيس لجنة التعليم والعميد السابق لكلية الآداب، وهشام الجندي رئيس لجنة الرياضة رئيس اتحاد الشطرنج، ومنى مارية.

ومن قيادات حزب الإصلاح والنهضة، كل من هشام عبدالعزيز رئيس الحزب، وأحمد عمرو الأمين العام للحزب، ومصطفى كريم.

ومن قيادات حزب مصر القومى، المستشار روفائيل بولس رئيس الحزب، مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، واللواء محمود صابر.

ومن قيادات حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر رئيس الحزب، وهيكل محمد حسن، وعماد سلامه عبدالرحمن.