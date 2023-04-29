السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق طفل فى مياه ترعة محلة منوف بطنطا

الطفل الضحية
الطفل الضحية

شهدت قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مصرع طفل غرقًا في مياة الترعة الماره بالقرية بعد سقوطه بها أثناء لعبه بجوارها.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل غرقًا في مياه ترعة قرية محلة منوف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع طفل يدعى "عبد الرحمن محمد" غرقًا في مياه ترعة القرية أثناء لعبه بجوارها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.

مصرع طفل غرقا مياه الترعة المارة بالقرية بعد

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