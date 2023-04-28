نجوم الفن من العريش: مدينة ساحرة وأهلها كرام.. وزيارتنا لها لن تكون الأخيرة

على مدار اليومين الماضيين شهدت مدينة العريش، فى شمال سيناء، حالة من النشاط الفنى، من خلال تواجد عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل هناك للمشاركة فى عدة فعاليات، على رأسها مهرجان الهجن، والحفل الغنائى الذى قدمه النجم الكبير محمد منير.

وتوجت شبكة تليفزيون «الحياة» الزخم الفنى الكبير فى شمال سيناء من خلال البث المباشر والحصرى لحفل النجم محمد منير، من مدينة العريش، فى رسالة قوية تعكس نجاح القوات المسلحة والدولة فى دحر الإرهاب والانتصار عليه، وعودة الحياة إلى طبيعتها فى «أرض الفيروز»، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، الذى تحتفل به مصر وشمال سيناء يوم ٢٥ أبريل من كل عام.

وعلى مدار ما يقرب من ساعتين، أطرب محمد منير متابعيه ومحبيه، فى الحفل الذى أقيم فى مدينة العريش، وقدم نخبة من أفضل أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وحرص «منير» على تحية الجمهور، ووجّه رسالة خاصة لأبناء سيناء قال فيها: «أنا فخور إنى معكم وباغنى على أرض سيناء، ونحمد الله إننا اتخلصنا من الإرهاب ورجعنا نعمل حفلات على أرضها مرة تانية».

وتذكر «الكينج» إسهامات أهلنا فى النوبة خلال حرب أكتوبر، وقال: «النوبيين جننوا الإسرائيليين باللغة النوبية»، مضيفًا: «كلنا أبناء وطن واحد، مفيش شك فى ده، بس قدرنا فى سيناء ومرسى مطروح وأسوان إننا نبقى محافظات حدودية قبلية، فى سيناء حاربنا الإرهاب مع جنودنا وقواتنا المسلحة، وضحينا بحاجات كتير فى أسوان، وساعدت اللغة النوبية إنها تكون شفرة فى نصر أكتوبر.. بشكر المحافظات التلاتة، وبشكر مصر الوطن الواحد».

وعبّرت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها بالتواجد فى مدينة العريش، التى وصفتها بـ«أرض الفيروز»، فى اليوم الختامى لمهرجان سباق الهجن بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الفنانة القديرة: «العريش مدينة مليئة بالجمال الساحر والأمان الكبير، وحضرت فعاليات مهرجان سباق الهجن حبًا فى هذه المدينة العريقة والمميزة لمصر وشعبها». وأضافت، خلال بث مباشر نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «المدينة مليئة بكل ما يتمناه الشخص ليسعد بالسياحة، من طبيعة ساحرة وجميلة، لذا سأكرر هذه الزيارة مرات عديدة بصحبة أهلى وأصدقائى». كما عبّرت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها بالتواجد فى مدينة العريش، ضمن فعاليات «سباق الهجن»، الذى تم تنظيمه فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء والذكرى ٤١ لتحرير الأرض.

وقالت الفنانة رنا سماحة: «أول مرة آجى العريش، ومش هتكون المرة الأخيرة.. حبيتها حب مش طبيعى، ولو هتكلم عن أهلها وكرمهم ومحبتهم واستقبالهم، هحتاج أتكلم كتير أوى».

وأضافت: «قضيت أحلى يومين ضمن فعاليات سباق الهجن، وسط أهل العريش الكرام الطيبين، مع ألمع النجوم فى جميع المجالات، داخل بلدنا الآمنة أم الدنيا الخالية من الإرهاب ولله الحمد».

واختتمت بقولها: «سيناء بتفرح وإحنا كمان بنفرح، وكل مصر بتفرح بهذا اليوم المميز فى تاريخنا الحديث، وأتمنى أن يعلم الجميع أهمية هذا الحدث الكبير، الذى يمهد لحالة نجاح كبيرة فى مجالات عديدة من ضمنها السياحة خلال الفترة المقبلة».