حسن المستكاوي يوجه رسالة لـ"شيكابالا": اعتزل

نصح الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي لاعب الزمالك محمود شيكابالا، بالاعتزال، مؤكدًا أن ما يتعرض له من جمهور النادي الأهلي يعتبر عنصرية.

وقال المستكاوي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: إن الإعلام الرياضي أصبح إعلام حوادث ليس له علاقة بالمتعة والتسلية مؤكدًا أن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري أفضل من كيروش في الهجوم وليس الدفاع.

وأوضح حسن المستكاوي خلال اللقاء أن تجارب المدرب إيهاب جلال لم تنجح بعد انتهاء علاقته بالمقاصة، مضيفًا أن انفعالات حسام حسن هي نقطة ضعفه في مسألة تدريب المنتخب.