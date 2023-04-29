أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 29-4-2023

تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 29-4-2023 انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المصرية عقب عدة ارتفاعات شهدتها أسعار الفراخ بكافة أنواعها بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان المبارك 1444، وذلك بسبب أزمة الأعلاف الحيوانية ومدى تأثيرها على دورة حياة الطيور مما يؤثر على الأسعار للمستهلكين.

أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 29-4-2023 للمستهلكين

تراجع في أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 29-4-2023 في محلات بيع الطيور بنحو 5 جنيهات عن أمس، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 60 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين 63 جنيهًا، عقب إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار بدلًا من 66 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ الحمراء (الساسو) في المزارع نحو 63 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين 67 جنيهًا، عقب إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار بدلًا من 71 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 52 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين 56 جنيهًا، عقب إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار بدلًا من 62 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 95 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين 99 جنيهًا، عقب إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار بدلًا من 105 جنيهات.

وصل سعر كيلو البط البلدي في المزارع نحو 97 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين 100 جنيه، عقب إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار بدلًا من 110 جنيهات.

وصل سعر كيلو البط المسكوفي في المزارع نحو 82 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين 85 جنيهًا، عقب إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار بدلًا من 90 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البانية في محلات بيع الطيور للمستهلكين 150 جنيهًا بدلًا من 170 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور للمستهلكين 75 جنيه بدلًا من 81 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور للمستهلكين 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور للمستهلكين 45 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 96 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلكين بنحو 100 جنيه.

سجل سعر طبق البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 97 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلكين بنحو 100.75 جنيه.

سجل سعر طبق البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلكين بنحو 103.75 جنيه.