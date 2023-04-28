محمد العنانى: الحوار الوطني انطلاقة محورية لتنمية الحياة الحزبية والديمقراطية

أكد الدكتور محمد شوقى العنانى، المقرر المساعد للجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي» بالمحور السياسى للحوار الوطنى عن حزب مستقبل وطن، رئيس اللجنة التشريعية بالحزب، ووكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى يعد حدث سياسي وخطوة مهمة من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق حول العديد من القضايا ذات الأهمية بين كافة القوى السياسية في مصر.

وقال إن الحوار سيكون انطلاقة محورية لتنمية الحياة الحزبية والديمقراطية نظرا للمشاركة الكبيرة لكافة الأطياف الحزبية والشخصيات العامة ومختلف أطياف المجتمع فيه .

وأوضح المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لـ«الدستور»، أن أولويات عمل اللجنة والملفات التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات هو ماتم الإعلان عنه من قبل مجلس الأمناء والتي تتمثل في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: "قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين، التفرغ لعضوية المجلسين".

وثمن الدكتور محمد شوقي العنانى، الاستجابة السريعة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعهم الذي عقد يوم 26 مارس الماضي والخاص بمقترَح يتعلّق بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، حيث وجه سيادته الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، الأمر الذي يثبت للجميع مدى جدية الحوار ومدى استجابة القيادة السياسية لمخرجاته .

وأضاف المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، هناك مئات الإقتراحات التي تلقتها الأمانة العامة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، ويخص جانب كبير منها عمل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وسنقوم بعرض كافة هذه المقترحات والتي تم فلترتها على مائدة الجلسات وحددنا الأولويات منها، حيث ركزنا على القضايا العاجلة التي تتصدر اهتمامات الرأي العام، وأؤكد بأن كافة القضايا ذات الصلة سنقوم بطرحها ومناقشتها من أجل وضع حلول لها.