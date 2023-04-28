المستشار محمود فوزى يكشف سبب اختيار 3 مايو لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للحوار الوطني، إن 3 مايو هو اليوم العالمي لحرية لصحافة، لافتاً إلى أن الحوار الوطني ينطلق بالتزامن مع هذه المناسبة العالمية العزيزة على قلوب الجميع.

وأضاف الأمين العام للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيكون هناك إعلان عام عن الترتيبات، لافتاً إلى أن 3 مايو هي الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني.

وأوضح أن الاحتفال سيبدأ بحضور واسع ومكثف من رموز العمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي في مصر، لافتًا إلى أن الترتيبات بالكامل سيتولى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الإعلان عنها، وما يمكن تأكيده هو أن البداية الفعلية ستكون يوم 3 مايو.