الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار محمود فوزى يكشف سبب اختيار 3 مايو لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للحوار الوطني، إن 3 مايو هو اليوم العالمي لحرية لصحافة، لافتاً إلى أن الحوار الوطني ينطلق بالتزامن مع هذه المناسبة العالمية العزيزة على قلوب الجميع. 

وأضاف الأمين العام للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيكون هناك إعلان عام عن الترتيبات، لافتاً إلى أن 3 مايو هي الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني.

وأوضح أن الاحتفال سيبدأ بحضور واسع ومكثف من رموز العمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي في مصر، لافتًا إلى أن الترتيبات بالكامل سيتولى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الإعلان عنها، وما يمكن تأكيده هو أن البداية الفعلية ستكون يوم 3 مايو.

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلى لشهر أبريل 2023

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

رجل الهدوء

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق "الإسماعيلية ـ بورسعيد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

رجل الهدوء

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين