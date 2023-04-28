الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"باستور": حصد بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد أول أهدافى مع الفراعنة

باستور خلال المؤتمر
باستور خلال المؤتمر الصحفى

كشف باستور المدير الفنى لمنتخب اليد، عن خطته خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه بدأ باختيار 40 لاعبا تم تقسيمهم إلى فريقين لتجهيز جميع العناصر.

وقال “باستور” خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه لوسائل الإعلام، إنه على تواصل بمدربى الأهلى والزمالك نظرا لأن الثنائى من إسبانيا، مؤكدا أن عناصر الشباب والناشئين يسيران على خطة لدعم منتخب الكبار.

وأضاف أن المنتخب الأول يمتلك مجموعة مهمة من اللاعبين المحترفين يصلوا إلى 10 ومن المحتمل زيادة العدد المرحلة المقبلة.

وأشار باستور إلى أن حصد بطولة أفريقيا المقبلة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مؤكدا وضع برنامج قوى للاحتكاك بالكبار وأولها مع منتخب ألمانيا فى وديتين.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصرى كلا من: خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى الفريق والدكتور محمد شوقى طبيب الفريق، ومحمد إمام محلل أداء ومانويل اورتيجا مدرب الأحمال وادواردو سكياردو محلل آداء.

المؤهلة لأولمبياد باريس المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 كشف باستور المدير الفنى لمنتخب اليد أن خطته ادواردو سكياردو باستور خلال المؤتمر الصحفى

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