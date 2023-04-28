مسلسل "علاقة مشروعة" يتخطى 43 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان

أعلنت شركة “ميديا هب - سعدي جوهر" المنتجة لمسلسل “علاقة مشروعة” الذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال عن تحقيق المسلسل نسبة مشاهدة تخطت الـ43.5 مليون مشاهد خلال عرضه على مدار أيام شهر رمضان المنقضي.

وحقق مسلسل علاقة مشروعة الذي يضم 15 حلقة فقط ردود أفعال قوية أثناء عرضه في المارثون الرمضاني المنقضي، وحظى العمل بإشادات كبيرة من النقاد والجمهور.

وكان النجم ياسر جلال أعرب عن سعادته البالغة بردود الأفعال القوية التي تلقاها عن مسلسل “علاقة مشروعة” أثناء عرضه في شهر رمضان الماضي عبر قناتي "الحياة" و"دي إم سي" الفضائية.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت هذا العام أعمالا متنوعة ومشوقة وممتعة، ووجه لهم الشكر على هذا المجهود، قائلا: ”هذا شيء مشرف أن نرى الأعمال الدينية تعود مرة أخرى مثل رسالة الإمام ونرى الأعمال الوطنية والاجتماعية والصعيدية والشعبية والكوميدية لذلك أنا سعيد للغاية بالتعاون مع شركة ميديا هب والشركة المتحدة وأوجه لهما كل التحية والتقدير".

وتدور أحداث مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

كما تدور القصة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا “داليا مصطفى”، ويدخل في علاقة مع بثينة “مي عمر” زوجة صديقه أمجد “مراد مكرم”.

مسلسل علاقة مشروعة شارك في بطولته عدد كبير من النجوم إلى جانب الفنان ياسر جلال، منهم مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وميمي جمال، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي، ومن إنتاج ميديا هب ودراما وفور إيفر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.