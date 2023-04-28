الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليونيسف لـ"القاهرة الإخبارية": مئات الآلاف فى السودان بحاجة ماسة للمساعدة

السودان
السودان

كشف عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، عن تفاصيل الوضع الإنساني والصحي الصعب في السودان.

وقال متحدث اليونيسف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، إن اليونيسف علي الرغم من الوضع الصعب على أرض الميدان، تم توفير مواد غذائية لبعض المستشفيات التابعة للأطفال في دارفور.

وأضاف أنه تم توفير أيضاً مواد جراحية وطبية تستخدم في المستشفيات استجابة لمعالجة الأشخاص المصابين وكذلك من الأطقم الطبية خلال الاشتباكات الدائرة.

وأشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية هائلة جداً، وأن هناك مئات الآلاف في السودان في حاجة ماسة للمساعدة، وأن هناك صعوبة كبيرة في الوصول للمستشفيات لعلاج الأطفال.

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