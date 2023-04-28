إصابة شخصين فى حريق نشب داخل شقة سكنية بالهرم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة شخصين بحروق متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة شخصين بحروق متفرقة بجسدهم، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.