منافذ القوات المسلحة تطرح دواجن بأسعار مخفضة 30%.. ومواطنون: "جودتها عالية"

شهدت المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لشراء احتياجاتهم من الدواجن بعد طرح للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ 30 %، وسط إشادات بجودتها.

وأوضحت ماجدة صبري، إحدى سكان حي الهرم، لـ" الدستور" أن والدتها طلبت منها شراء الدواجن من منافذ القوات المسلحة الموجودة في شارع الهرم، خاصًة وأنهم اعتادوا شراء احتياجاتهم من الدواجن والبانيه كل يوم جمعة، إذ تكون كل المنتجات المطروحة في المنفذ طازجة، مشيره إلى جودة الدواجن المعروضة.

وتابعت أن سعر الدجاجة يتراوح بين 98 و 140 جنيها، بحسب الوزن، ووصل سعر كيلو البانية لـ 140 جنيها، مشيرة إلى أن هذه الأسعار المطروحة أقل بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ 30%، معقبة أن جودة الدواجن عظيمة، وهذا ما جعل والدتها تشتري احتياجاتها من الدواجن من منافذ القوات المسلحة.



فيما قالت هدى هاشم، مقيمة في حي فيصل، إنها تشتري احتياجاتها من الدواجن من منافذ القوات المسلحة، وذلك لأنه يبيع كل المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق والمحال التجارية



وأكدت وفاء كامل، مقيمة بشارع الثلاثيني في حي فيصل، أن منافذ القوات المسلحة تقدم الدواجن ذات جودة عالية، ومذاق جيد جدًا.