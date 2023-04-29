يصدر عنها النور المقدس لكنائس مصر.. معلومات عن كنيسة "رابطة القدس"

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المقدسة، وبدأت الكنائس المصرية في استلام قنديل من النور المقدس المشعل به فتيلة من قبر المسيح وتحديدا النور الذي يظهر ليلة عيد القيامة والذي يتبارك به الاقباط في كنائسهم.

ويحصل الأقباط على النور من كنيسة رابطة القدس والتي تحمل كنيسة القيامة والسيدة العذراء وشهداء بيت لحم بالضاهر، وهي المقر الخاص بإيبارشية الأراضي المقدسة والشرق الأدنى في القاهرة.