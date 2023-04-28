طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. باللحمة العصاج والدقيق

يعد “الحواوشي” من الآكلات المحببة لدي العديد من الأشخاص ويتوافق عليه الكبار والصغار لذا يجد العديد منا سهولة في اختيار ساندوتشات الحواوشي على السفرة، فيحتاج فقط لتحضير اللحم العصاج وبعض التوابل التى تعطي للحواوشي مذاقًا مميزًا..

مقادير الحواوشي الإسكندراني

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

3 أكواب دقيق.

3كوب ماء دافئ

ملاعق كبيرة لبن بودرة.

نصف كيلو لحم مفروم.

نصف كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.

3 ثمرات متوسطة الحجم فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.

قرن فلفل حار مفروم ( اختياري)

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.

ملح وفلفل أسود.

طريقة إعداد الحواوشي الإسكندراني