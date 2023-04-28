طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. باللحمة العصاج والدقيق
يعد “الحواوشي” من الآكلات المحببة لدي العديد من الأشخاص ويتوافق عليه الكبار والصغار لذا يجد العديد منا سهولة في اختيار ساندوتشات الحواوشي على السفرة، فيحتاج فقط لتحضير اللحم العصاج وبعض التوابل التى تعطي للحواوشي مذاقًا مميزًا..
مقادير الحواوشي الإسكندراني
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ربع كوب زيت.
- 3 أكواب دقيق.
- 3كوب ماء دافئ
- ملاعق كبيرة لبن بودرة.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- نصف كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.
- 3 ثمرات متوسطة الحجم فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.
- قرن فلفل حار مفروم ( اختياري)
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.
- ملح وفلفل أسود.
طريقة إعداد الحواوشي الإسكندراني
- في وعاء، نقوم بوضع الخميرة والسكر وربع كوب من الماء، وقلبي جيدًا، ثم ضعيه في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة.
- في وعاء آخر، نقوم بوضع الدقيق واللبن البودرة والزيت واعجني جيدًا.
- نقوم بإضافة خليط الخميرة واعجني، ثم نضيف الماء تدريجيًا، حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- نقوم بتغطية الوعاء بفوطة نظيفة، ثم ضعيه في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة.
- في وعاء كبير نضع اللحم والبصل والفلفل الأخضر والحار والملح والفلفل الأسود والبهارات، ونقوم بالعجن جيدًا.
- نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة .
- نسخن الفرن جيدًا عند درجة 180 درجة مئوية.
- نقسم العجين للكرات ثم نقوم بفرد الكرة الأولى ثم نفرد كرة اللحم فوق كرة العجين.
- افردي الكرة الثانية من العجين، ثم ضعيها فوق اللحم، ثم أغلقي طرفي العجين بالشوكة أو كالضفيرة.
- نكرر هذه الخطوات مع باقي العجين واللحم.
- ندهن الوجه بالزبد، ثم رصيها في صينية مدهونة بالزيت.
- نضع الصينية في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة، حتى يُصبح اللون ذهبيًا.