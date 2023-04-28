إثر قضية تضارب مصالح.. استقالة ريتشارد شارب رئيس "BBC"

أعلن رئيس هيئة "BBC" ريتشارد شارب، الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

وقال شارب "أشعر بأن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي".

وخلص تقرير نشر الجمعة الى انتهاك قواعد التعيينات العامة. وكان ريتشارد شارب المصرفي السابق عين العام 2021 في منصبه بعد فترة قصيرة من قيامه بمساعدة بوريس جونسون الذي كان رئيسا للوزراء حينذاك على الحصول على قرض بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني (906 آلاف يورو).

- انطباع بمحاولة شارب التأثير على بوريس جونسون للحصول على دعمه



وأكد التقرير أن ذلك يمكن أن يعطي انطباعا بمحاولة شارب التأثير على بوريس جونسون للحصول على دعمه، عند إبلاغه بترشيحه لرئاسة هيئة الإذاعة البريطانية قبل تقديمه رسميًا.

وقال شارب في بيان أعلن فيه استقالته إن التقرير "خلص الى انني خالفت قواعد الحوكمة المتعلقة بالتعيينات العامة" لكن هذه المخالفة "لا تبطل بالضرورة التعيين".

وبعدما تحدث عن مخالفة "غير مقصودة"، أشار شارب الى انه يريد وضع "مصالح هيئة الإذاعة البريطانية أولا"، وستصبح استقالته سارية المفعول في نهاية يونيو.

في رسالة الى ريتشارد شارب، قالت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر إنها "تتفهم وتحترم" قراره وشكرته على عمله كرئيس للهيئة.

- غاري لينيكر: اختيار رئيس هيئة الإذاعة البريطانية يجب ألا يتم من قبل الحكومة



ورأى مقدم البرامج غاري لينيكر الذي يثير جدلا حادا بعد وقفه عن العمل لتشبيهه خطاب الحكومة بخطب ألمانيا النازية في ثلاثينات القرن العشرين، أن اختيار رئيس هيئة الإذاعة البريطانية يجب ألا يتم من قبل الحكومة.

وكتب على تويتر "ليس الآن ولا في أي وقت".

احتفلت هذه المؤسسة الأساسية في الإعلام البريطاني بالذكرى المئوية لتأسيسها في الخريف في أجواء من التشكيك بسبب المنافسة من قبل المنصات المدفوعة والتهديدات لتمويلها العام.

وواجهت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أيضًا انتقادات شديدة في السنوات الأخيرة من المحافظين الحاكمين الذين يتهمونها بالانحياز بما في ذلك بشأن بريكست، وبالتركيز على اهتمامات نخب المدن بدلاً من الطبقة العاملة.