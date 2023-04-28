6 وصايا من وزير التنمية المحلية للمحافظين للعمل خلال فترة التوقيت الصيفى

بدأت محافظات الجمهورية تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ليبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وفقًا لما أعلنه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، باعتبار الجمعة الأخيرة من شهر أبريل بداية العمل به، في مختلف قطاعات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتطبيق التوقيت الصيفي بدءًا من اليوم الجمعة، بما يتوافق مع قرار الوزير فيما يخص المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم، وأوصى وزير التنمية المحلية المحافظين بعدة وصايا جاء منها:

ـ التنسيق مع مديريات الأمن وكل الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال.

ـ التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى.

ـ تكثيف الحملات على كل المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

ـ تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق بكل حسم.

كما وجه آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بعدة توجيهات منها:

ـ التنسيق مع غرف عمليات المحافظات.

ـ المتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة التوقيت الصيفي جاءت بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

مواعيد غلق المحال والكافيهات وفقًا للتوقيت الصيفى

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال العامة والتي تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن تتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

تطبيق العقوبات على من يخالف المواعيد

وناشد وزير التنمية المحلية أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.