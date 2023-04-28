الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الأوبرا تحيي ذكرى عمار الشريعى وعبد الرحمن الأبنودي

عمار الشريعى
عمار الشريعى

تحيي دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى 2 من عمالقة النغم والكلمة هما الموسيقار عمار الشريعى وشاعر العامية الخال عبد الرحمن الأبنودى من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى الذى تحل عليه الفنانة هدى عمار كضيف شرف وذلك فى الثامنة مساء الاحد 30 ابريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج باقة من أهم إبداعات عمار الشريعى منها (امرأة من زمن الحب، الشهد والدموع، زيزينيا، ما تمنعوش الصادقين، حديث الصباح والمساء، بتسأل يا حبيبى، حبيبتي من ضفايرها، أقوى من الزمان، الحدود إلى جانب كوكبة من الأشعار الغنائية لعبد الرحمن الأبنودي منها التوبة، الهوى هوايا، بنلف في دواير، على حسب وداد قلبي، أحضان الحبايب، أه یا سمراني، عيون القلب وسيبولي قلبي وارحلوا.. اداء محمد طارق ، اشرف وليد ، ايات فاروق واحمد عفت). 
 

دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر عمار الشريعي عبد الرحمن الأبنودي لفرقة القومية العربية للموسيقى

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