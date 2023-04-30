بعد سماح البابا فرنسيس بتصويت النساء.. تعرف على مكانة المرأة في الكنيسة

سمح البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان للنساء للمرة الأولى بالتصويت في إحدى اللقاءات الكبرى للأساقفة التي من المقرر أن تُعقد في شهر أكتوبر المقبل، وأشاد عدد كبير من الأفراد بالخطوة معتبرين إياها من الخطوات التي تؤكد مكانة المرأة في المسيحية.

وقال القمص أنطونيوس فهمي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بمحرم بك بالإسكندرية، في تصريح له إن المسِيح غيَّر وِجهة النظر لِلمرأة .. كانت المريمات هُنَّ أوِل إِنطِلاقة لِلكِرازة بِالقِيامة وَأخذن كرامة الخِدمة وَكما قَالَ بُولِس الرَّسُول [غير أنَّ الرَّجُلَ ليسَ مِنْ دُونِ المرأة وَلاَ المرأةُ مِنْ دُونِ الرَّجُلِ في الرَّبِّ .لأِنَّهُ كما أنَّ المرأة هِيَ مِنَ الرَّجُلِ هكذا الرَّجُلُ أيضاً هُوَ بِالمرأةِ] .أعظم ناس مولودِين مِنْ امرأة "أعظم موالِيد النِّساء" أى إِنسان عظِيم يرجع الفضل لأمه الَّتِي جاءت بِهِ لِلدُنيا لِذلِك المَسِيحِيَّة تُعطِي كرامة لِلمرأة.. كَثِيراً مَا نشعُر أنَّ المرأة قلِيلة الشأن أمام الرجل فَمَثَلاً هُناكَ مَنْ يقُول لِماذا مجمع القُدَّاس ليسَ بِهِ قِدِيسات لِماذا المرأة لاَ تَكُون كاهِن ؟ لابُد أنْ تقبلِي طبعك كَفَتاة وَتشكُرِي الله .الرجل اليهُودِي كَانَ يُصَلِّى " أشكُرك يا الله لأِنَّكَ لَمْ تخلِقَنِي إِمرأة " – نظرة دُونِيَّة.



هذا وقال الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت بحي الإبراهيمية بالإسكندرية، إن المرأة خلقها الله معينة الإنسان نظيره، أي مثل الرجل. وكانت النساء قديمًا بحسب الكتاب المقجس لهن العديد من الاداور يملأن ماء من البئر، ويرعين المواشي، وُيُهَيِّئْنَ الطعام، ويَغْزِلْنَ، ويصنعن الثياب. وكن يقابلن الضيوف. وكن يضربن على آلات الطرب ويرنمن. وكان بعضهن نبيات كمريم، ودبورة، وحَنَّة.. ويتحدث الكتاب المقدس عن الزوجة بلغة تنمّ عن الاحترام التام والتكريم لها، وقد فرض الكتاب إكرام الأم وذكر السلطان الواجب لتعاليمها، وقد امْتُدِحَت المرأة المقتدرة وأُثْنِيَ عليها ثناءً عاطرًا.

وأفسحت الكتب المقدسة صفحاتها لذكر النساء الشريفات بقصد تكريمهن. وأن روح العهد الجديد لتتعارض مع أي احتقار للمرأة أو تحقير لها.. وقد رسمت الكتب المقدسة أن يحتل الرجل والمرأة المكان الذي عيّنه لكل منهما الخالق وأن يسلكا الواحد نحو الآخر في احترام متبادل وفي تعاون وثيق وقد علَّم العهد الجديد بقداسة رابطة الزواج، كما عَلَّم بأنه لا يُسْمَح بالطلاق إلا لأسباب عَيَّنها الوحي السماوي . وقد أُعْطِيَت المرأة نفس الفرصة التي أعطيت للرجل، لتقبل نعمة الله وقبول مواعيده وعهوده . وقد أعطيت المرأة مكانة مكرمة في الكنيسة وأقرتها.

ووجهت الوصايا العملية سواء أكانت للقديسين على وجه العموم أم للمرأة على وجه الخصوص بقصد إجلال المرأة ورفعها وإكرامها حتى يظهر أفضل ما فيها من صفات في كنيسة المسيح وخدمته.