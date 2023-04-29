السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسين الشهداء التسعة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم السبت بتذكار القدّيسين الشهداء التسعة الذين من كيزيكو، الذي استشهد القدّيسون الشهداء التسعة في كيزيكو حول سنة 322-323، بالاضافة الى 
تذكار البار ممنون الصانع العجائب وتقول عنه الكنيسة إنه أما البار ممنون فقد تلألأ في زمان ومكان لم يحفظهما التاريخ.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “طوبى لَكمُ إِذا أَبغَضَكُمُ النَّاس ورَذَلوكم وشتَموا اسمَكُم ونَبذوه على أَنَّه عار مِن أَجلِ ابنِ الإِنسان. اِفرَحوا في ذلك اليَومِ واهتُّزوا طَرَباً، فها إِنَّ أَجرَكُم في السَّماءِ عظيم، فهكذا فَعَلَ آباؤهُم بِالأَنبِياء.. أرادَ الرّب يسوع المسيح أن نبتَهجَ، وأن نهتزَّ فرحًا حين نتعرَّض للإضطهاد؛ لأنّه حين تحصل الإضطهادات، ينال الناس إكليل الحياة، ويُثبت جنود الرّب يسوع المسيح إمكاناتِهم وتَنفتِح السموات لشهودِها. نحن لسنا جنود المسيح كي لا نفكّرَ سوى في الطمأنينة وحسب، أو كي نتهرّبَ من الخدمة حين أسدى سيّد التواضع والصبر والألم الخدمة نفسها قَبلَنا. ما علّمَنا إيّاه، بدأ هو بتحقيقه. وإن نصحَنا بالصمود، فذلك لأنّه تألّم بنفسه قبلَنا ومن أجلِنا. للمشاركة في المباريات الرياضيّة، نتدرّب ونتمرّن جيّدًا؛ وحين نتسلّم الجائزة الأولى أمام عيون الجماهير، نعتبر هذا شرفًا عظيمًا لنا. لكن هذه محنة نبيلة وساطعة، حيث يرانا الله نقاتل، نحن أبناءه، وحيث يمنحنا بنفسه إكليلاً لا يزول. الملائكة أيضًا تنظرُ إلينا والرّب يسوع المسيح يساعدُنا. إذًا، فلنُسلِّح أنفسنا بقوانا كلِّها؛ وَلنَشنّ الحرب الصحيحة بروح شجاعة وإيمان كامل.

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