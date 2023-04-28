الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بحلول يوم الجمعة الثالث من زمن القيامة

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول يوم الجمعة الثالث من زمن القيامة، وذكرى مار يوحنّا من الاثنين والسبعين رسول، وولد يوحنّا في بيت صيدا عند بحيرة طبريّة. كان صيّاد سمك. دعاه يسوع مع أخيه يعقوب فتركا شباكهما وأباهما وتبعا يسوع. هو من الرسل الاثني عشر ومن المقرّبين من يسوع. هو التلميذ الحبيب الذي اتّكأ على صدر يسوع في العشاء الأخير. هو وأَخوه طلبا أن يجلسا عن يمين يسوع وعن شماله في مُلكه. كان سريع الغضب فزجر الأولاد الآتين إلى يسوع وأراد أن ينزل نارًا وكبريتًا على مدينة سامريّة رفضت استقبال يسوع. رافق معلّمه حتّى الجلجلة وشهد قيامته الباهرة. بشّر في أورشليم وتركيا واليونان. أقامت مريم العذراء معه بعد صعود ابنها إلى السماء. أُلقي في خلقين من الزيت المغليّ لكنّ الله حفظه من كلّ ضرر فخرج سالمًا. نُفي إلى جزيرة بطمس حيث دوّن رؤياه. ثمّ عاد إلى أفسس ودوّن الإنجيل المقدّس. مات سنة 105م.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:أحبّك من أعماق قلبي، أيّها الإله المستتر، الحاضر حقًّا تحت هذه الأعراض. قلبي يستسلم بكامله لك لأنّه يُهزم بكلّيته عندما يتأمّلك. النظر والذوق واللمس لا تُدرِكُكَ: لكن بالسمع وحده يطمئنّ إيماني. فأنا أومن بكلّ ما قاله ابن الله الحقّ؛ وما من شيء أَصْدَق من صوت الحقّ ذاته  فوق الصليب كان الإله وحده مستترًا، أمّا هنا فالإنسان أيضًا مستتر: أُعلِنُ إيماني بالاثنين معًا، مكرّرًا لك كلمات لصّ اليمين . لم أستطع أن أتأمّل جراحك مثل توما؛ لكنّي أُعلِنُ: "أنتَ إلهي!" (يو 20: 28) فاجعلني أومن بك أكثر فأكثر، وأرجوك، وأحبّك. يا تذكار موت الربّ، أيّها الخبز الحيّ المعطي الحياة للبشر، اجعل نفسي تحيا بك، اجعلها تتذوّقك دائمًا بِعُذوبة.

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