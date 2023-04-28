الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«وادى دجلة» تعزز وجودها فى المحافظات.. النادى يفتتح الفرع الـ9 فى دمياط الجديدة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، أحدث فروع النادي بمدينة دمياط الجديدة، لتوفير خدمات رياضية وثقافية وترفيهية لأهالي المحافظة، ولدعم الاستراتيجية الوطنية للرياضة الرامية إلى افتتاح منشآت رياضية لزيادة قاعدة ممارسين الرياضة وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية.

يمتد نادي وادى دجلة بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 14 فدانًا، ويضم العديد من المنشآت الرياضية المجهزة على أعلى مستوى منها مجمع سباحة مكون من مسبح أوليمبي، ومسبح للتدريب، وحمام سباحة للأطفال، كما يضم ملاعب تنس وسلة، وساحة لياقة بدنية خارجية، بالإضافة إلى حديقة للأطفال، ومبان اجتماعية وخدمية تضم صالات شطرنج، وجودو، والمصارعة.

جانب من الافتتاح

أعرب الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، عن سعادته بافتتاح الفرع التاسع لأندية وادى دجلة بمدينة دمياط الجديدة لتصبح واحدة من أوسع الأندية انتشارًا في مصر من حيث عدد الفروع، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى إنشاء مدن جديدة تتوافر بها خدمات متكاملة، وفي ضوء استراتيجية وادى دجلة الهادفة إلى بناء ودعم المواهب في الرياضات المختلفة من خلال تقديم أحدث نظم التدريب ومنشآت وملاعب على أعلى مستوى ومدربين محترفين في مختلف الرياضات.

جانب من الافتتاح

حضر الافتتاح لفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، والذين أجروا جولة تفقدية بملاعب ومنشآت نادي وادى دجلة دمياط، واختتمت الزيارة بحفل للنجم محمد حماقي، حضره الآلاف من أعضاء النادي، قدم خلاله المطرب باقة من أغانيه الجديدة، التي تفاعل معها الحضور.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينها ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.

الأكثر قراءة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وزيرة الهجرة تشكر الشباب المشاركين فى إجلاء المواطنين من السودان: "شباب ملهم"

3 فئات لأسعار التذاكر.. عمر خيرت يلتقى جمهوره فى حفلين بالأوبرا

ثمن الاستقرار في سيناء

لردع كوريا الشمالية.. واشنطن وسيول تعززان التعاون بينهما تحت المظلة النووية

"طرق الإسماعيلية": إصلاح طريق أسفل نفق السكة الحديد بالمستقبل خلال 10 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار في سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين