في ثاني لقاءات الكلدان.. تعرف على مذاهب الكاثوليك في مصر

احتفلت الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر، برئاسة الخور أسقف بولس ساتي، اليوم الجمعة باللقاء الثاني للكلدان في مصر، وذلك بمقر كاتدرائية وبازيليك سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك، بمصر الجديدة، واستغرق اللقاء ثلاث ساعات تتضمن القداس الإلهي ولقاء تعارف والعاب وغداء وفلكلور كلداني، مع فقرات للأطفال.

وللكنيسة الكاثوليكية في مصر عدة مذاهب:

الأول هو مذهب الكنيسة القبطية ويرأسها غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق وتقع الدار البطريركية في حدائق القبة.

والثاني هو الكنيسة السريانية ويرأسها المطران ما افرام يعقوب وتقع الدار البطريركية في الضاهر.

والثالث هو الكنيسة الكلدانية ويرأسها الخور أسقف بولس ساتي وتقع الدار البطريركية في بازيليك سانت فاتيما بمصر الجديدة.

والرابع هو الكنيسة الأرمينية ويرأسها المطران كريكور اغسطينوس كوسا وتقع الدار البطريركية في شارع صبري ابو علم بوسط القاهرة.

والخامس هو الكنيسة المارونية ويرأسها المطران جورج شيحان وتقع الدار البطريركية بشارع حمدي بحي الضاهر.

والسادس هو الكنيسة اللاتينية ويرأسها المطران كولاديو لوراتي الكومبونياني.

وكان قد أطلق الموقع الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر نشرة تعريفية عن بازيليك سانت فاتيما فقال إن حنية الكنيسة او الشرقية تشير إلى حضن الآب السماوي وتأخذ شكل نصف الدائرة وتضم فى أعماقها قدس الأقداس حيث المذبح الرئيسى وفى مركز الحنية يوجد بيت القربان الاقدس . يتوسط الحنية فى حضن الهيكل صلاة باللغة الكلدانية مكتوبة باللون الذهبي وفى اطار ازرق اللون ومأخوذة عن كتاب القداس تقول ”على المذبح المقدس يذكر اسم مريم ام الله ”.