مع ثاني لقاءات الكلدان في مصر.. ما هي بازيليك سانت فاتيما؟

احتفلت الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر، برئاسة الخور اسقف بولس ساتي، اليوم الجمعة، باللقاء الثاني للكلدان في مصر، وذلك بمقر كاتدرائية وبازيليك سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك بمصر الجديدة، واستغرق اللقاء 3 ساعات تتضمن القداس الإلهي ولقاء تعارف والعاب وغداء وفلكلور كلداني، مع فقرات للأطفال.

وأورد الموقع الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، نشرة تعريفية عن بازيليك سانت فاتيما وهي الدار البطريركية لرعاية الكلدان في مصر والكائنة في مصر الجديدة.

ووفقًا للنشرة التعريفية فإن الكنيسة مبنية على الطراز البازيلكى الذى يتسم بتعدد المذابح داخله ويتكون مبنى الكنيسة من جزأين أساسيين هما المذبح الرئيسي وصحن الكنيسة ويتميز البناء بارتفاع السقف لاعتماده على الاعمدة ذات التيجان فضلاً عن انتشار الاقواس فى محيطه إلى جانب القبة المضلعة أعلى الهيكل.

ويرتبط اسم الكنيسة بحدث دينى هام كانت له اصداء روحية بعيدة على مستوى العالم المسيحى شرقاً وغرباً طيلة القرن العشرين وحتى الآن ، فالكنيسة مكرسة على اسم العذراء سيدة فاتيما تيمناً بحدث ظهورات السيدة العذراء مريم لثلاثة اطفال رعاة بقرية فاتيما بالقرب من العاصة لشبونة فى البرتغال عام 1917.

وتكرر ظهور السيدة العذراء للاطفال الثلاث ست مرات متتالية حيث دعت السيدة فى ظهوراتها العالم إلى ضرورة التوبة والصلاة من اجل الخطاة والملحدين كما ناشدت والدة الاله المسيحيين إلى تلاوة المسبحة الوردية لاكرام قلبها البرئ من الدنس وتكريس روسيا والعالم لقلبها المقدس حتى يعم السلام وتنتهى الحروب والاضطهادات.

واخيراً أوحت سيدة فاتيما للاطفال لوسيا وفرانسيسكو وجاسنتا بثلاثة اسرار سماوية فى شأن حياة الكنيسة ورسالتها فى العالم .