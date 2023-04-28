الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع ثاني لقاءات الكلدان في مصر.. ما هي بازيليك سانت فاتيما؟

بولس ساتي
بولس ساتي

احتفلت الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر، برئاسة الخور اسقف بولس ساتي، اليوم الجمعة، باللقاء الثاني للكلدان في مصر، وذلك بمقر كاتدرائية وبازيليك سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك بمصر الجديدة، واستغرق اللقاء 3 ساعات تتضمن القداس الإلهي ولقاء تعارف والعاب وغداء وفلكلور كلداني، مع فقرات للأطفال.

وأورد الموقع الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، نشرة تعريفية عن بازيليك سانت فاتيما وهي الدار البطريركية لرعاية الكلدان في مصر والكائنة في مصر الجديدة.

ووفقًا للنشرة التعريفية فإن الكنيسة مبنية على الطراز البازيلكى الذى يتسم بتعدد المذابح داخله ويتكون مبنى الكنيسة من جزأين أساسيين هما المذبح الرئيسي وصحن الكنيسة ويتميز البناء بارتفاع السقف لاعتماده على الاعمدة ذات التيجان فضلاً عن انتشار الاقواس فى محيطه إلى جانب القبة المضلعة أعلى الهيكل.

ويرتبط اسم الكنيسة بحدث دينى هام كانت له اصداء روحية بعيدة على مستوى العالم المسيحى شرقاً وغرباً طيلة القرن العشرين وحتى الآن ، فالكنيسة مكرسة على اسم العذراء سيدة فاتيما تيمناً بحدث ظهورات السيدة العذراء مريم لثلاثة اطفال رعاة بقرية فاتيما بالقرب من العاصة لشبونة فى البرتغال عام 1917.

وتكرر ظهور السيدة العذراء للاطفال الثلاث ست مرات متتالية حيث دعت السيدة فى ظهوراتها العالم إلى ضرورة التوبة والصلاة من اجل الخطاة والملحدين كما ناشدت والدة الاله المسيحيين إلى تلاوة المسبحة الوردية لاكرام قلبها البرئ من الدنس وتكريس روسيا والعالم لقلبها المقدس حتى يعم السلام وتنتهى الحروب والاضطهادات. 

واخيراً أوحت سيدة فاتيما للاطفال لوسيا وفرانسيسكو وجاسنتا بثلاثة اسرار سماوية فى شأن حياة الكنيسة ورسالتها فى العالم .

الأكثر قراءة

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شخص فى مشاجرة بالغربية

أيمن حمزة: شبكة كهرباء مصر جاهزة لاستقبال أحمال صيف 2023

مصرع شخصين بعد سقوط سيارة من أعلى معدية بنهر النيل فى المنيا

مفوضية اللاجئين: أوقفنا أنشطتنا مؤقتًا فى 3 مناطق سودانية

"إكسترا نيوز": 5000 مواطن مصرى عادوا من السودان منذ بداية الإجلاء

السفير الأوكراني: الأمم المتحدة "ليست مثالية" ولكن ليس لدينا بديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين