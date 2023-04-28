كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الشهيد البطل مارجرجس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم بعيد الشهيد البطل مارجرجس، ويأتي ذلك بسبب ان ذكراه جاءت تزامنا مع احتفالات الكنائس المصرية باحد توما، والمعروف باسم احد التمسك بالايمان وهو اول احاد فترة الخماسين المقدسة.

وترأس الأنبا نيقولا انطونيو مطرا طنطا والغربية للروم الارثوذكس ومتحدث الكنيسة في مصر ووكيلها للشؤون العربخية القداس الالهي في كنيسة الشهيد جورجيس اللابس الظفر للروم الارثوذكس، وجورجيوس هو الاسم الاصلي للشهيد مارجرجس بحسب اللغة الرومانية التي كان الشهيد يتحدثها حيث كان ظابطا بجيش الدولة الرومانية في عصر الامبراطور داديانوس والبعض يظنه خطئا الامبراطور دقلديانوس.

هذا ويعتبر مارجرجس أشهر القديسين على مستوى العالم كله فيسمى جورج في اللغة الانجليزية ويطلق عليه لقب امير الشهداء في المسيحيين نظرا لكونه صاحب اطول فترة اعتقال بالدولة الرومانية نظير تمسكه بالايمان المسيحي ورفضه لعبادة الاوثان حيث اعتقل لمدة 7 سنوات ومات مرات واقامه الله من الاموات واقام هو ميتا وعذب مرارا وتكارار نظرا لكونه صاحب اكبر رتبة بين صفوف الشهداء الذين كانوا جنودا في الدولة الرومانية فمرتبته تقرب الى وزير الدفاع.

وتعتبر كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للروم الارثوذكس بمصر القديمة هي الدار البطريركية للروم الارثوذكس وسميت محطة المترو نفسها باسم مارجرجس لان الشهيد مارجرجس صاحب اكبر قدر من الكنائس في مجمع الاديان فله كنيسة للروم الارثوذكس تحمل اسمه وهي الكنيسة الكبرى التي ترى من محطة المترو وكنيسة أخرى تابعة للاقباط الارثوذكس والتي تحتوى على قبر القديس ابراهيم الجوهري واخوة جرجيس الجوهري، وديرا آخرا يحمل اسمه للراهبات القبطيات الارثوذكسيات، هذا بالاضافة الى كنائس اخرى مثل المعلقة والست بربارة وابو سرجة وقصرية الريحان.