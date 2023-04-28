الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 11 من الموت إثر اصطدام سيارة بسور منزل فى الوراق

سوزوكى
سوزوكى

نجا 11 شخصا، اليوم الجمعة، من الموت، عقب إصابتهم جميعا في حادث تصادم سيارة بسور منزل بكورنيش النيل بمنطقة الوراق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بسور منزل في الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سوزوكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بسور منزل، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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