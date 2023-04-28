الصين تعلن مراقبة طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق تايوان

أعلنت الصين الجمعة أنها راقبت مرور طائرة عسكرية أمريكية للاستطلاع البحري حلقت فوق مضيق تايوان، في سياق توترات مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي في بيان نشره مسرح العمليات الشرقي "حلقت طائرة استطلاع أميركية مضادة للغواصات من طراز ب-8 أي، فوق مضيق تايوان وكانت موضع تغطية إعلامية واسعة (من جانب الولايات المتحدة)".

وأضاف المتحدث، إن الجيش الصيني أرسل طائرات مقاتلة لمتابعة ومراقبة الطائرة الأميركية عن كثب"، مندداً بـ"أعمال استفزازية" متكررة من جانب الولايات المتحدة في مضيق تايوان تضر بالسلام والاستقرار.

من جهته، أكد الجيش الأمريكي حصول التحليق في سياق "التزام الولايات المتحدة أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة"، وقال الأسطول السابع في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمل حيث يسمح القانون الدولي، بما في ذلك في مضيق تايوان".

وتشكل جزيرة تايوان نقطة تنافس بين الحكومة الصينية التي تطالب بالسيادة عليها، والولايات المتحدة، حليفة تايوان الرئيسية.

ومطلع الشهر الحالي، أجرت الصين تدريبات عسكرية استمرت ثلاثة أيام للضغط على الجزيرة، بعد اجتماع بين رئيسة تايوان تساي إينغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، اعتبرته بكين مستفزًا.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الذي حدث في السنوات الأخيرة بين السلطات في تايوان والولايات المتحدة التي توفر للجزيرة دعمًا عسكريًا كبيرًا، على الرغم من غياب العلاقات الرسمية.