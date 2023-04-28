موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم وباقي المحافظات من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير في الساعات الأخيرة خصوصاً لعد تغير الساعة ومواقيت الصلاة.

ويبحث المسلمين بمحافظات مصر عن مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة وإعلان بدء التوقيت الصيفى 2023 في مصر بداية من اليوم الجمعة 28 ابريل 2023 بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة وموعد بدء التوقيت الصيفى 2023، ولمعرفة موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم وباقي المحافظات، إليكم التفاصيل:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم وباقي المحافظات

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:١٥ ص

الظُّهْر ١٢:٥٣ م

العَصر ٤:٣٠ م

المَغرب ٧:٣٠ م

العِشاء ٨:٥٤ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة

الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:١٥ ص

الظُّهْر ١٢:٥٣ م

العَصر ٤:٣٠ م

المَغرب ٧:٣٠ م

العِشاء ٨:٥٤ م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجْر ٤:٤٩ ص

الشروق ٦:١٦ ص

الظُّهْر ١٢:٤٦ م

العَصر ٤:١٣ م

المَغرب ٧:١٦ م

العِشاء ٨:٣٤ م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

الفجْر ٤:٤٣ ص

الشروق ٦:١٩ ص

الظُّهْر ١٢:٥٨ م

العَصر ٤:٣٧ م

المَغرب ٧:٣٧ م

العِشاء ٩:٠٢ م

مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد

الفجْر ٥:١١ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

الظُّهْر ١:٠٩ م

العَصر ٤:٣٧ م

المَغرب ٧:٣٩ م

العِشاء ٨:٥٨ م

مواقيت الصلاة فى أسيوط

الفجْر ٤:٤٩ ص

الشروق ٦:١٩ ص

الظُّهْر ١٢:٥٣ م

العَصر ٤:٢٦ م

المَغرب ٧:٢٧ م

العِشاء ٨:٤٧ م

مواقيت الصلاة فى الواحات

الفجْر ٤:٥٥ ص

الشروق ٦:٢٧ ص

الظُّهْر ١:٠٢ م

العَصر ٤:٣٧ م

المَغرب ٧:٣٧ م

العِشاء ٨:٥٩ م

مواقيت الصلاة فى قنا

الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١٥ ص

الظُّهْر ١٢:٤٧ م

العَصر ٤:١٨ م

المَغرب ٧:١٩ م

العِشاء ٨:٣٩ م

مواقيت الصلاة فى شرم الشيخ

الفجْر ٤:٣٤ ص

الشروق ٦:٠٦ ص

الظُّهْر ١٢:٤٠ م

العَصر ٤:١٤ م

المَغرب ٧:١٥ م

العِشاء ٨:٣٦ م

مواقيت الصلاة فى الغردقة

الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

الظُّهْر ١٢:٤٢ م

العَصر ٤:١٥ م

المَغرب ٧:١٦ م

العِشاء ٨:٣٧ م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجْر ٤:٣٦ ص

الشروق ٦:١٠ ص

الظُّهْر ١٢:٤٩ م

العَصر ٤:٢٦ م

المَغرب ٧:٢٧ م

العِشاء ٨:٥١ م

مواقيت الصلاة فى بورسعيد

الفجْر ٤:٣٤ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

الظُّهْر ١٢:٤٨ م

العَصر ٤:٢٧ م

المَغرب ٧:٢٨ م

العِشاء ٨:٥٣ م

مواقيت الصلاة فى مطروح

الفجْر ٤:٥٤ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

الظُّهْر ١:٠٩ م

العَصر ٤:٤٨ م

المَغرب ٧:٤٨ م

العِشاء ٩:١٣ م