الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يوجه بمتابعة مناسيب المياه ورفع مخلفات التطهيرات بشكل فوري

لقطة من جولة وزير
لقطة من جولة وزير الري

تفقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أعمال تطهيرات الرياح المنوفى وبحر شبين وترعة الساحل بمحافظة المنوفية، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، في إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

رفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة على جسور الترع 

ووجه الدكتور سويلم، خلال الزيارة، اليوم الجمعة، بقيام مسؤولى الري بمحافظة المنوفية بالتنسيق الفورى مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة علي جسور الترع وخاصة ترعة الساحل، مع قيام مسئولى الرى بمحافظة المنوفية - خلال ٤٨ ساعة من تاريخه بمراجعة خطة التطهيرات بزمام المحافظة، وإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تم ملاحظته بترعة الساحل وبحر شبين لسرعة استكمال أعمال تطهيرات الترع بزمام المحافظة.

جولة وزير الرى 

كما وجه وزير الري، بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية - خلال أسبوع من تاريخه - وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، بمراجعة خطة التطهيرات بمختلف المحافظات وموقف تنفيذ أعمال التطهيرات علي الطبيعة ومدى مناسبتها للبرامج الزمنية وتوقيتات الاحتياج حسب كل محافظة، على أن يتم بعد إعداد هذه الخطة التنسيق بين الإدارات المركزية بالمحافظات وأجهزة المحافظات حيال رفع مخلفات التطهيرات داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى.

تشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع من الحشائش

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وزير الري يتابع ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار

وأكد الدكتور سويلم، على قيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع من الحشائش وخاصة الحشائش الغاطسة التى تعيق امرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع، وتجنب التطهيرات الجائره علي جسور الترع.

كما أكد سويلم أن إعداد خطة فعالة ومتكاملة لتطهير الترع سيكون أحد معايير تقييم الأداء وتحديد المكافأت لجميع العاملين بالإدارات المختلفة.

جولة وزير الرى 

وأكد أيضا على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

جولة وزير الرى 

كما وجه الدكتور سويلم ، بقيام مساعد الوزير للاستثمار والشركات بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية وأجهزة المحافظة المختصة لبحث إمكانات استغلال منافع الري بالمحافظة بالشكل الأمثل.

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