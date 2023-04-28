تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بالتوقيت الصيفي

بدأت اليوم العمل بالتوقيت الصيفي بقرار من مجلس الوزارء بعد موافقة الحكومة مؤخرًا على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، اعتبارًا من الجمعة الأخير من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي.

على أن يقوم المصريون بتقديم ساعاتهم 60 دقيقة كاملة في تمام الساعة 12 منتصف ليل اليوم، وقانون التوقيت الصيفي صدر في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية العالمية وحرص الحكومة على ترشيد استخدام الطاقة.

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

وطبقا للعمل بالتوقيت الصيفي، تم وضع مواعيد فتح وغلق جديدة للمحال التجارية بالتوقيت الصيفي، حيث ينص مشروع القرار الخاص بـ مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بالتزامن مع العمل بالتوقيت الصيفي، قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم (456) لسنة 2020م.

وجاءت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كالتالي، يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا ويتم الغلق في تمام الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة في أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 بمنتصف الليل.

مواعيد غلق الكافيهات بالتوقيت الصيفي

يتم ‏فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا، مع ‏استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، على أن ‏تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

يتم فتح ‏ جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، مع مراعاه ‏ مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

و‏يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.