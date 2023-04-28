أسعار الفضة اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

شهدت أسعار الفضة استقرار ملحوظا اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، ختام تداولات الأسبوع بالبورصات العالمية.

وتدخل الفضة في العديد من الصناعات، حيث تعتبر من المعادن النفيسة والتي لها أهمية اقتصادية كبرى.

وجاءت الأسعار اليوم كالآتي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 سجل نحو 24.96 جنيه

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 سجل نحو 23.91 جنيه

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 سجل نحو 23.09 جنيه

سعر جرام فضة عيار 916 سجل اليوم 22.86 جنيه

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) سجلنحو 21.84 جنيه

سعر جرام فضة عيار 800 سجل نحو 19.97 جنيه

سعر جرام فضة عيار 750 سجل نحو 18.72 جنيه

سعر جرام فضة عيار 585 سجل نحو 14.60 جنيه