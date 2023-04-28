الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: بيلينجهام يرحب بالانضمام لـ ريال مدريد في الصيف

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

أكدت تقارير صحفية، أن الإنجليزي جود بيلينجهام رحب بفكرة الانضمام لـ ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بيلينجهام أخبر مسؤولي ريال مدريد، إنه مغرم بشدة بفكرة أن يكون جزءًا من جيل الشباب بالفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد في حالة مثالية على الأصعدة الرياضية والاقتصادية والمؤسسية، حيث أنه يتبقى 8 أشهر على افتتاح ستاد سانتياجو برنابيو بحلته الجديدة، والذي يرغب بيلينجهام في أن يكون حاضرًا في أولى الأحداث التي ستُقام على أرضيته.

وأوضحت الصحيفة أن جود بيلينجهام نقل إلى مبعوثي النادي اهتمامه الراسخ بأن يكون جزءًا من هذا الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم الشباب المدعوين لإطالة هيمنة الفريق في أوروبا.

وتابع التقرير أنه إذا التزم بيلينجهام بوعده وأعطى الأولوية لذلك الطموح الرياضي على الإمكانات الاقتصادية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكون اللاعب مدريديًا بدءًا من الموسم المقبل.

وتُقدر تقارير صحفية قيمة جود بيلينجهام بمبلغ 150 مليون يورو، وسط صراع شرس مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ضمه، بعد انسحاب ليفربول من ذلك الصراع.

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