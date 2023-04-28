الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصربى: أنا بخير وسأجرى جولة مخطط لها لمنطقة زاجيار اليوم

رئيس صربيا
رئيس صربيا

نفي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، الأنباء التي ترددت حول حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى.

وقال الرئيس الصربي قبل قليل، "أنا بخير سأقوم بجولة مخطط لها في صربيا اليوم من الساعة 12 ظهرًا"، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت بعض وسائل الإعلام الصربية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، عن أنه تم نقل الرئيس إلى المستشفى بشكل عاجل.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الصربي بزيارة منطقة زاجيار، وزيارة المسرح الصيفي "Vrelo" في زاكوبانا.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش صربيا وسائل الإعلام الصربية منطقة زاجيار زاكوبانا

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