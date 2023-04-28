الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

4 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، 4 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

وجاءت طلبات المناقشة العامة كما تم إدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس كالتالي:

1. العضو صفاء جابر عيادة وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره.

2. العضو صفاء جابر عيادة وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

3.  العضو خالد بدوي وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكاني المطرد.

4. العضو خالد بدوي وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو في الإنتاج السمكي.

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