"تطبق من اليوم".. مواعيد غلق الكافيهات والمطاعم وفقًا للتوقيت الصيفى الجديد

وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، باعتبار الجمعة الأخيرة بداية العمل بالتوقيت الصيفي في المحافظات، وبذلك يكون هناك تطبيق لمواعيد جديدة لغلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الصيفي بداية من اليوم على النحو التالي:

فتح جميع المحال التجارية، والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، على أن يتم الغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.

ووفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، تتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا.

وفيما يخص الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، يكون مواعيد العمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

ويستثنى من القرار المحافظات الساحلية والسياحية، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، الذي ينص على أنه، يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.