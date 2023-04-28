الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد الحجز الإلكترونى لـ"شقق سكن كل المصريين 4"

وحدات سكنية
وحدات سكنية

تفتح وزارة الإسكان، الأحد القبل، الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بعدد من المحافظات بمشروع "سكن كل المصريين 4"، بنظام التمويل العقاري، والتقسيط حتى 20 سنة، ويستمر الحجز حتى 6 مايو المقبل.

وتضمنت أماكن الطرح بـ"القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، بياض العرب بمحافظة بني سويف، العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، دمنهور بمحافظة البحيرة، مدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط".

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا، والتخصيص يكون بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وسوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق، وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة. 

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ.. دعاء الصباح اليوم الجمعة 28- 4 - 2023

ارتفاع جنونى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 28-4-2023

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 28-4-2023

موعد الحجز الإلكترونى لـ"شقق سكن كل المصريين 4"

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 28-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء