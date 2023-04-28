موعد الحجز الإلكترونى لـ"شقق سكن كل المصريين 4"

تفتح وزارة الإسكان، الأحد القبل، الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بعدد من المحافظات بمشروع "سكن كل المصريين 4"، بنظام التمويل العقاري، والتقسيط حتى 20 سنة، ويستمر الحجز حتى 6 مايو المقبل.

وتضمنت أماكن الطرح بـ"القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، بياض العرب بمحافظة بني سويف، العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، دمنهور بمحافظة البحيرة، مدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط".

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا، والتخصيص يكون بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وسوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق، وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.