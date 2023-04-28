الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، حيث يتم صرف سلع بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريًا.

ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، ويستمر حتى 30 يونيو 2023؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب أيضًا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا على بطاقات التموين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يوميًا، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.

وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، ويتم طرح زيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 25 جنيهًا على البطاقات، بجانب أيضًا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

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