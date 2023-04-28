الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يدعو الرعايا الأمريكيين فى السودان للمغادرة خلال 48 ساعة

الرعايا الأمريكيين
الرعايا الأمريكيين

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الخميس، بأن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعين على الرعايا الأمريكيين المغادرة في غضون 24 إلى 48 ساعة.

 

وقالت جان بيير إن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق شديد من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وإن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت موظفين قنصليين إضافيين.

 

وأضافت في إفادة صحفية: "الوضع قد يتدهور في أي لحظة.. نحن نعمل باستمرار لتوفير خيارات للمواطنين الأمريكيين لمغادرة السودان".

 

وأكدت على أن الولايات المتحدة نشرت وسائل استخباراتية واستكشافية واستطلاعية أمريكية لدعم طرق الإجلاء الجوي والبري التي يستخدمها الأمريكيون.

 

وتابعت: "الولايات المتحدة تنقل أيضا وسائل بحرية داخل المنطقة مما يجعلها قادرة على تقديم أي دعم ضروري على طول الساحل السوداني".

 

وقالت جان بيير: "هذا وسط سريع التغير، وأي خيار ينطوي على درجة من المخاطرة. لكن نظرا لأن الوضع لن يتحسن على الأرجح، فإننا نشجع الأمريكيين الذين يرغبون في المغادرة على الاستفادة من الخيارات المتاحة لهم في غضون ما بين 24 و48 ساعة".

 

وكانت جان بيير تتحدث قبل وقت قصير من موافقة قوات الدعم السريع السودانية على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة بعد معارك مع الجيش السوداني في الخرطوم يوم الخميس.

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